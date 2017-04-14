Правительство получило поручение о расширении геологоразведки на Балтике

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство получило поручение президента России Владимира Путина о расширении геологоразведки на Балтике, в том числе для "Лукойла", конкретное решение по формату работ будет принято в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер Александр Хлопонин.

"Мы знаем этот вопрос. Вагит Юсуфович (Алекперов - прим. ред.) неоднократно к нам выходил с этой темой. Он докладывал Владимиру Владимировичу Путину на эту тему, и есть соответствующее поручение, мы готовим сейчас в правительстве решение", - сказал Хлопонин.

По его словам, речь идет о формате предоставления участков. "Мы говорим о том, будет ли это аукцион или конкурс, сейчас пока решение еще не принято. В ближайшее время оно будет принято. Если (решение) вот завтра (должно быть принято), то другого механизма, кроме проведения аукциона или конкурса, у нас не существует. Поэтому мы сейчас взвешиваем все "за" и "против", - сказал вице-премьер.

"Сейчас вам решение я не назову, но поручение мы такое видим, и Владимир Владимирович поддерживает активность работ "Лукойла" на Балтике. Решение будет принято в ближайшее время", - добавил Хлопонин.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 13 апреля глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил, что открытие компанией новых месторождений на Балтике позволяет удвоить запасы нефти в Калининградской области. Алекперов сказал, что у "Лукойла" есть просьба - объявить тендер на новые участки, где можно было бы вести геологоразведку для изучения всей территории.