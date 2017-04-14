Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство получило поручение о расширении геологоразведки на Балтике

Экономика и бизнес
14 апреля, 13:42 UTC+3 МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Конкретное решение по формату работ будет принято в ближайшее время
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство получило поручение президента России Владимира Путина о расширении геологоразведки на Балтике, в том числе для "Лукойла", конкретное решение по формату работ будет принято в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер Александр Хлопонин.

"Мы знаем этот вопрос. Вагит Юсуфович (Алекперов - прим. ред.) неоднократно к нам выходил с этой темой. Он докладывал Владимиру Владимировичу Путину на эту тему, и есть соответствующее поручение, мы готовим сейчас в правительстве решение", - сказал Хлопонин.

По его словам, речь идет о формате предоставления участков. "Мы говорим о том, будет ли это аукцион или конкурс, сейчас пока решение еще не принято. В ближайшее время оно будет принято. Если (решение) вот завтра (должно быть принято), то другого механизма, кроме проведения аукциона или конкурса, у нас не существует. Поэтому мы сейчас взвешиваем все "за" и "против", - сказал вице-премьер.

"Сейчас вам решение я не назову, но поручение мы такое видим, и Владимир Владимирович поддерживает активность работ "Лукойла" на Балтике. Решение будет принято в ближайшее время", - добавил Хлопонин.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 13 апреля глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил, что открытие компанией новых месторождений на Балтике позволяет удвоить запасы нефти в Калининградской области. Алекперов сказал, что у "Лукойла" есть просьба - объявить тендер на новые участки, где можно было бы вести геологоразведку для изучения всей территории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Украина обвинила РФ в создании негативного информационного фона вокруг "Евровидения-2017"
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама