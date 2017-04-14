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Иран может провести нефтяной тендер с участием российских компаний во II полугодии

Экономика и бизнес
14 апреля, 14:19 UTC+3 МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Источник ТАСС отметил, что Национальная иранская нефтяная компания активно ведет доработку модели контракта
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Иран может повести тендер на разработку нефтяных месторождений, на участие в котором квалифицировано несколько российских нефтяных компаний, уже после президентских выборов в республике, которые состоятся 19 мая этого года, сообщил ТАСС источник в нефтяной отрасли Ирана.

"При нынешнем правительстве тендер вряд ли будет проведен, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - После президентских выборов подождите пару месяцев".

По словам источника, тогда иранский парламент может, наконец, утвердить новую модель контракта (IPC), а затем провести и тендер, на участие в котором претендуют не менее 30 иностранных нефтегазовых компаний, в числе которых "Лукойл", "Газпром", "Татнефть" и "Зарубежнефть".

Собеседник агентства отметил, что Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в настоящее время активно ведет доработку модели контракта. "Сейчас в NIOC назначили нового главу департамента международных контрактов с тем, чтобы ускорить процесс принятия IPC модели", - знает он.

На запрос ТАСС о дате тендера в Миннефти Ирана не ответили.

Ряд российских компаний, в частности "Газпром", "Лукойл", "Зарубежнефть" и "Татнефть", в прошлом году заключили с Ираном предварительные соглашения по исследованию месторождений в стране. Для начала добычи компании должны заключить контракты по новому типу, который законодательно иранским парламентом еще не утвержден. Разработка нового формата сотрудничества с иностранными инвесторами в Иране продолжается на протяжении последних двух лет. Основное отличие нового типа контракта (IPC) заключается в том, что он позволяет зарубежным инвесторам владеть долей в проекте.

В начале января Иран объявил о проведении тендера на разработку нефтегазовых месторождений на суше и шельфе страны. Для участия в нем было квалифицировано 29 иностранных компаний, в числе которых российские "Лукойл" и "Газпром". Однако, несмотря на планы провести тендер в середине февраля, торги до сих пор не состоялись.

Иран выставляет на торги 52 месторождения углеводородов, из которых 29 - нефтяные и 23 - газовые. Среди них такие проекты, как Южный Азадеган, Шангуле, Аб-Теймур, Абан, Пейдар, Чешмех-Хош и Дехлоран. Из общего числа месторождений 18 находятся на шельфе. Также на торги предложено 18 разведочных блоков.

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