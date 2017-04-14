Банк "Пересвет" с 24 апреля полностью возобновит работу

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банк "Пересвет" возобновит обслуживание клиентов в конце апреля. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"24 апреля банк "Пересвет" заработает в полноценном режиме. Сейчас налаживается работа банка, и снова запустится полноценный режим работы", - сказал он.

В октябре 2016 года ЦБ РФ ввел в банке "Пересвет" временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который 23 января 2017-го был продлен еще на три месяца.

В рамках процедуры финансового оздоровления "Пересвета" было решено провести bail-in, то есть конвертацию долговых обязательств банка перед кредиторами в капитал. В случае отказа кредиторов у банка была бы отозвана лицензия.

По информации газеты "Коммерсантъ", в числе одобривших свое участие в bail-in кредиторов - Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, Бинбанк и банк "Зенит", а также компании "Интер РАО" и "Русгидро".

По данным на 1 января 2017 года, "дыра" в капитале банка "Пересвет" составляла 45,82 млрд рублей.

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 года и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат организации "Финансово- хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у ООО "Содействие", 24,4% - у АО "Экспоцентр".