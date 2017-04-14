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План по созданию рабочих мест в МСБ Тамбовской области перевыполнен вдвое

Экономика и бизнес
14 апреля, 17:00 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 14, апреля. /ТАСС
Господдержка в 2016 году оказана 383 субъектам малого и среднего бизнеса
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ТАМБОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Планы властей Тамбовской области по созданию новых рабочих в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2016 году удалось перевыполнить в 2,3 раза благодаря мерам по поддержке предпринимательства. Об этом сообщил губернатор региона Александр Никитин, выступая с отчетом перед депутатами областной думы.

"Господдержка в 2016 году была оказана 383 субъектам малого и среднего предпринимательства при запланированных 367. Это позволило организовать 649 новых рабочих мест, что в 2,3 раза превысило ожидания по данному показателю", - сказал он.

По словам Никитина, в минувшем году поддержку предпринимательства велась через предоставление поручительств по обязательствам субъектов МСБ и организаций инфраструктуры поддержки их деятельности перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями. Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства в регионе было выдано 76 поручительств 59 субъектам МСБ, что дало возможности привлечь на сумму 1,2 млрд рублей, что в 13% выше уровня 2015 года.

Поддерживался МСБ и через гранты начинающим бизнесменам - по 250 тыс. рублей получили 50 жителей региона из числа безработных, работников сокращаемых с предприятий, уволенных в запас военнослужащих. Губернатор отметил, что все это способствовало тому, что на начало 2017 года количество малых и средних предприятий в области увеличилось на 12,5% в сравнении с предыдущим периодом и составило почти 11 тыс., также на 1,4% выросло число индивидуальных предпринимателей.

В планах региональных властей поддерживать региональный МСБ инфраструктурными проектами, внедрением сервисной модели оказания такой поддержки, развитием молодежного предпринимательства. Властями также принято решение о капитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области для выдачи МСБ микрозаймов. Также в регионе планируют уделять внимание на взаимодействие предпринимателей с государством через многофункциональные центры.

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