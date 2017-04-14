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Исследование: более половины IT-компаний создают продукты "под клиента"

Экономика и бизнес
14 апреля, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Интеллектуальные услуги создаются под нужды каждого клиента в 60% компаний отрасли информационно-коммуникационных технологий
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Интеллектуальные услуги создаются под собственные нужды каждого клиента в 60% компаний отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Такие данные содержатся в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Специалисты отмечают, что большинство компаний сферы услуг предоставляют продукт, в меньшей степени адаптированный под конкретного потребителя - большинство из них производится по стандартной модели. По их данным, в 2014 году в каждой из пяти рассмотренных отраслей (инжиниринг, информационные технологии, web и цифровые услуги, финансовое посредничество, аудит и управленческий консалтинг), не менее 40% компаний имели портфель заказов, состоявший из стандартных услуг более чем на 4/5. В этом исследователи видят отголосок кризисных явлений.

"Меньше всего таких организаций в сфере ИКТ: в отрасли информационных технологий их доля составляла 41,8%, web и цифровых услуг - 40,7%", - отмечается в исследовании. Больше всего универсальных интеллектуальных продуктов продала в 2014 году отрасль аудита и управленческого консалтинга - 68,2%. "Большинство компаний этой отрасли имели свыше 90% стандартных услуг в общем объеме заказов (47% общего числа компаний)", - уточнили эксперты.

Отмечается, что для компаний, работающих в отрасли финансового консультирования и посредничества, было характерно использование новшеств, касающихся мотивационных приемов и схем взаимодействия с партнерами, клиентами, госучреждениями.

В исследовании ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, проведенном в 2015 году, были использованы данные опроса 327 компаний - производителей интеллектуальных услуг и 24 интервью с ведущими экспертами сектора.

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