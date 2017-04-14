"Дочка" Сбербанка на Украине отменила ограничения по карточным счетам для физических лиц

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Дочернее предприятие российского Сбербанка на Украине отменило все временные ограничения по карточным счетам для физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"С 14 апреля 2017 года отменяются все ранее установленные временные лимиты на совершение наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте", - сказано в сообщении.

"С сегодняшнего дня выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети интернет, а также переводы средств на другие счета и карты будут осуществляться без ограничений по сумме", - уточнили в пресс-службе.

С января этого года украинские радикалы, члены националистической партии "Национальный корпус" объявили "войну" дочерним отделениям российских банков на Украине, требуя от властей отозвать у них лицензии и принять закон о запрете их работы на Украине.

Под давлением националистов, заблокировавших ранее несколько отделений "дочек" российских банков, президент Украины Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год.

Санкции предполагают запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, возвращение межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также относится к распределению прибыли и капитала этих пяти банков, в то же время ограничения не касаются проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.

Как результат, российские банки с государственным капиталом начали переговоры о продаже своих украинских "дочек". Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.