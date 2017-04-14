Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Дочка" Сбербанка на Украине отменила ограничения по карточным счетам для физических лиц

Экономика и бизнес
14 апреля, 18:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, апреля. /ТАСС
"Выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети интернет, а также переводы средств на другие счета и карты будут осуществляться без ограничений по сумме", - сообщили в пресс-службе
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рыбин/ТАСС

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Дочернее предприятие российского Сбербанка на Украине отменило все временные ограничения по карточным счетам для физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"С 14 апреля 2017 года отменяются все ранее установленные временные лимиты на совершение наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте", - сказано в сообщении.

Читайте также новости по теме:
Ситуация с российскими банками на Украине
© Михаил Мельник/ТАСС
Украинские радикалы забаррикадировали отделение Сбербанка в Харькове
Moody's поместило рейтинг украинской "дочки" Сбербанка на пересмотр
Украина не снимет санкции с "дочек" российских банков по требованию МВФ

"С сегодняшнего дня выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети интернет, а также переводы средств на другие счета и карты будут осуществляться без ограничений по сумме", - уточнили в пресс-службе.

С января этого года украинские радикалы, члены националистической партии "Национальный корпус" объявили "войну" дочерним отделениям российских банков на Украине, требуя от властей отозвать у них лицензии и принять закон о запрете их работы на Украине.

Под давлением националистов, заблокировавших ранее несколько отделений "дочек" российских банков, президент Украины Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год.

Санкции предполагают запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, возвращение межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также относится к распределению прибыли и капитала этих пяти банков, в то же время ограничения не касаются проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.

Как результат, российские банки с государственным капиталом начали переговоры о продаже своих украинских "дочек". Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с российскими банками на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
4
Список претендентов на пост мэра Омска сократился до двух кандидатов
5
СМИ: хакеры взломали сотни каналов YouTube
6
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
7
ВС США опубликовали видео применения "матери всех бомб" в Афганистане
Темы дня
Загрузка...
Реклама