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Nestle отзывает партию батончиков Kit Kat Bites в Великобритании из-за ошибки при фасовке

Экономика и бизнес
14 апреля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
В пачки по ошибке могли попасть батончики с начинкой из арахисового масла
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Компания Nestle отзывает партию упаковок батончиков молочного шоколада Kit Kat Bites в Великобритании из-за того, что при расфасовке в пачки по ошибке могли попасть батончики с начинкой из арахисового масла. Об этом говорится в размещенном сообщении на официальном сайте компании.

В Nestle подчеркнули, что отзыв обусловлен исключительно мерами предосторожности. "Несмотря на то что на всех упаковках есть пометка "может содержать арахис и орехи", существует риск того, что люди с аллергией на арахис или орехи могут неосознанно съесть их (пачек) содержимое", - отметили в компании.

В Nestle подчеркнули, что батончики в подлежащих отзыву упаковках безопасны для употребления. В компании указали, что отзыв не затронет другие продукты Kit Kat или Nestle.

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