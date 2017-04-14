В "Альфа-групп" расценили заявление пресс-службы Альфа-банка Украина как "неосторожное"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Акционеры "Альфа-групп" расценивают заявление пресс-службы Альфа-банка Украина, в котором Донбасс и Крым были названы "оккупированными" территориями, как "неосторожное", но подчеркивают намерение работать в строгом соответствии с законами и правилами стран присутствия, включая Украину, а также поддерживать рабочие отношения с властями, говорится в заявлении акционеров.

Ранее в ответ на рекламную кампанию против украинского Альфа-банка, подчеркивающую связи украинского банка с Донецкой и Луганской республиками, и неоднократные нападения украинских радикалов на отделения банка, пресс-служба кредитного учреждения распространила заявление о том, что банк прекратил работу на этих территориях в соответствии с законодательством Украины.

В заявлении также подчеркивается международный характер материнской компании банка, холдинга АВН Holding, акционерами которого являются Михаил Фридман, имеющий гражданство Израиля, и итальянский банк UniCredit. Заявление вызвало негативную реакцию в России.

"Мы никогда не подменяли менеджмент контролируемых нами компаний. Иногда это имело и негативные последствия. Один из таких примеров - неосторожное заявление пресс-службы Альфа-банка Украина, давшее возможность обвинить акционеров группы в наличии у них "своей" политической позиции в отношении российско-украинского конфликта. Еще раз подчеркнем, мы вне политики и вне любых политических оценок", - говорится в заявлении акционеров "Альфа групп".

Альфа-банк Украина не попал под санкции, введенные правительством Украины против ряда российских банков, поскольку банк не является дочерней структурой российского Альфа-банка, а в его капитале отсутствует доля российских государственных банков.

В марте 2017 года радикалы совершили нападения на отделения Альфа-банка в Киеве и Одессе. Тем не менее, акционеры "Альфа-групп" подчеркивают, что продолжат попытки ведения политически неангажированного бизнеса в странах присутствия.

"Мы считаем, что любая бизнес-структура должна работать в строгом соответствии с законами и правилами той страны, где она присутствует. Должна поддерживать нормальные, рабочие отношения с властями, независимо от их политической ориентации. Без этого, как мы не раз заявляли, крупный бизнес существовать не может", - говорится в заявлении "Альфа-групп".