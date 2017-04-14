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Прокуратура направила в суд 200 исков в интересах вкладчиков Татфондбанка

Экономика и бизнес
14 апреля, 20:16 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, апреля. /ТАСС
Из 200 исков 217 назначено судом к рассмотрению
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КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана направила в суд 200 исков по защите прав вкладчиков Татфондбанка, пострадавших в результате перевода средств со счетов в доверительное управление инвестиционной компании "ТФБ-Финанс" и неспособных самостоятельно защитить свои права. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день прокурорами в интересах вкладчиков Татфондбанка, не способных самостоятельно защищать свои права, в суды направлено 200 исков, из которых 127 назначено судом к рассмотрению. Работа в данной сфере продолжается", - пояснили в пресс-службе.

Ранее Вахитовский районный Казани в Татарстане суд удовлетворил иски прокуроров в интересах четырех вкладчиков Татфондбанка, являющихся жителями Казани. Суд признал недееспособных клиентов "ИК "ТФБ-Финанс" ("дочка" Татфондбанка) вкладчиками Татфондбанка, а договоры доверительного управления, заключенные между ними и "ИК "ТФБ-Финанс", недействительными.

Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у татарстанских Татфондбанка, Интехбанка, Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк, который является участником системы страхования вкладов, на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ.

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