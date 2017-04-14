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Минпромторг проверит наценки торговых сетей на российские яблоки

Экономика и бизнес
14 апреля, 20:10 UTC+3 МАГАС МАГАС 14, апреля. /ТАСС
Стоимость выращенных на Северном Кавказе яблок на месте составляет порядка 30-40 рублей за кг. При этом в магазинах других регионов России их стоимость может достигать уже 100 рублей за кг
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МАГАС, 14 апреля. /ТАСС/. Минпромторг проверит ценообразование на яблоки, выращенные на юге России и отправляемые на продажу в другие регионы. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Ингушетию.

Участники поездки отметили, что стоимость выращенных на Северном Кавказе яблок на месте составляет порядка 30-40 рублей за кг. При этом в магазинах других регионов России их стоимость может достигать уже 100 рублей за кг.

"Та проблема, о которой вы сказали в части разницы в цене - я своему заместителю, Виктору Евтухову дал задание, чтобы он провел работу с торговыми сетями, чтобы мы в ручном режиме посмотрели и нашли компромисс. Так, чтобы это было выгодно и производителям яблок, и торговым сетям, и чтобы потребитель был заинтересован приобретать конкурентоспособный российский товар", - отреагировал на замечание Мантуров.

Министр отметил, что посетил логистический центр в Ингушетии с целью оценить проблему завышенных цен на яблоки, произведенные в Северо-Кавказском федеральном округе.

Сейчас Минсельхоз активно развивает садоводство в России с целью импортозамещения. В министерстве намерены сделать популярным бренд "Русское яблоко", отмечал глава Минсельхоза Александр Ткачев.

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Персоны
Евтухов, Виктор Леонидович Мантуров, Денис Валентинович Ткачев, Александр Николаевич
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