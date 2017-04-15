Трамп предложил кандидатуру на должность президента Эксимбанка США

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ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего конгрессмена Скотта Гарретта на должность президента Экспортно-импортного банка (Эксимбанк) США. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Белого дома.
Эту кандидатуру теперь рассмотрит Сенат Конгресса США. Если Гарретт будет утвержден, то срок его полномочий на новом посту составит четыре года. С 2003 по 2017 год он входил в состав Палаты представителей США, а до этого в течение 11 лет был членом законодательного собрания в штате Нью-Джерси.
Эксимбанк США - специализированное учреждение американского правительства, занимающееся оказанием поддержки национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки. Сейчас обязанности его главы исполняет Чарльз Холл.