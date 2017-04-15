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Цены на автомобильное топливо в Белоруссии выросли вновь на копейку

Экономика и бизнес
15 апреля, 9:09 UTC+3 МИНСК МИНСК 15, апреля. /ТАСС
Это уже пятое подорожание бензина и дизтоплива с 11 марта, когда цены выросли впервые за два года
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МИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Цена автомобильного топлива в Белоруссии повысилась на одну копейку. Прейскурант, установленный крупнейшим оператором - компанией "Белоруснефть", который входит в состав государственного концерна "Белнефтехим", начал действовать на белорусских АЗС с 00:00 часов 15 апреля.

Это уже пятое подорожание бензина и дизтоплива с 11 марта, когда цены выросли впервые за два года. Каждый раз увеличение стоимости было на одну копейку.

С текущего дня в республике бензин марки АИ-92 стоит 1,16 рубля (около $0,62), АИ-95 - 1,24 рубля (0,68), АИ-98 - 1,35 рубля (0,72), ДТ-1,28 рубля (0,68).

Ранее в концерне "Белнефтехим" заявляли, что цены на автомобильное топливо в Белоруссии будут изменяться вслед за конъюнктурой рынка, однако резкого роста цен не будет. "НПЗ принимают меры по максимальному сокращению затрат, но из-за негативных внешних факторов и низких цен на нефтепродукты на внутреннем рынке обеспечение эффективной работы заводов и финансирование их модернизации остаются проблемными вопросами. Поэтому повышение цен на нефтепродукты жизненно необходимо для НПЗ", - отмечали там.

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