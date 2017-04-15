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Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий

Экономика и бизнес
15 апреля, 10:51 дата обновления: 15 апреля, 10:58 UTC+3
Предприятия могут поставлять в РФ мясную и молочную продукцию
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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий: теперь в Россию "Велес - Мит" может поставлять говядину, мясопродукты и готовую мясную продукцию, а "Бабушкина крынка" - молочную продукцию (за исключением сыров и сухого молока). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель российского ведомства Юлия Мелано.

"Учитывая результаты анализа материалов, полученных инспекторами Россельхознадзора в ходе проведенной инспекции в Республике Беларусь в период с 5 по 13 апреля 2017 года, Россельхознадзор разрешил осуществлять поставки продукции с двух белорусских предприятий", - сказала она.

В Москве в пятницу прошли переговоры по итогам инспекции белорусских предприятий. Российскую сторону представлял замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов, белорусскую - министр сельского хозяйства Леонид Заяц. На встрече были подведены итоги инспекции 18 предприятий. Окончательный отчет Россельхознадзор отправит Белоруссии 20 апреля, отметила Мелано.

С 6 февраля Россельхознадзор ввел запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Белоруссия стала "перевалочной базой", через которую в Россию попадают санкционные продукты. С момента введения продэмбарго в 2014 году Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории ЕврАзЭС и заняла более 15% в российском импорте, подчеркивал Ткачев. В 2012 году доля поставок продукции из Белоруссии не превышала 1%.
Кроме того, у Россельхознадзора были претензии к молочной продукции, произведенной в самой Белоруссии. Ввоз этой продукции с ряда предприятий республики также был запрещен.

При этом белорусская сторона считает, что запреты Россельхознадзора необоснованны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже заявил, что поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора за "нанесение ущерба государству".

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