Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Microsoft заявила, что ее пользователи защищены от шпионских программ АНБ

Экономика и бизнес
15 апреля, 18:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Ранее хакеры Shadow Brokers сообщили об утечке программ, которые якобы использовало АНБ. Эти программы, согласно заверениям Shadow Brokers, нацелены на взлом компьютеров с Windows
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Microsoft утверждает, что пользователи ее программного обеспечения, установившие последние обновления, надежно защищены от шпионских программ Агентства национальной безопасности (АНБ) США, о которых стало известно в результате недавней утечки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-сайте компании.

"Большинство уязвимостей, информация о которых была обнародована, были устранены в обновленных версиях наших продуктов", - отмечается в нем. В сообщении также поясняется, что продукция Microsoft надежно защищена от угроз, исходящих от 9 из 12 программ для взлома, информация о которых утекла в интернет. Оставшиеся три программы, как отмечают в корпорации, нацелены на старые версии продуктов Microsoft, которые более не поддерживаются разработчиком.

Ранее группа хакеров, выступающая под псевдонимом Shadow Brokers, сообщила об утечке неких программ, которые якобы использовало АНБ. Эти программы, согласно заверениям Shadow Brokers, нацелены на взлом компьютеров, работающих под управлением операционной системы (ОС) Windows производства Microsoft. С помощью них любой пользователь, обладающий достаточными техническими знаниями, может нанести ущерб миллионам пользователей этой ОС, утверждают хакеры.

Shadow Brokers уже несколько раз публиковали информацию, которая, как они утверждали, была получена ими с серверов АНБ США. Так, в августе прошлого года хакеры заявили, что им удалось заполучить коды и другие виртуальные средства, используемые группой Equation Group, предположительно напрямую связанной с АНБ. Речь шла о программах, позволяющих взламывать межсетевые экраны или похищать электронные данные. Хакеры тогда заявили, что намерены выставить на продажу шпионские средства АНБ, которые оказались в их распоряжении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
AP: боевики ИГ совершили химическую атаку в Мосуле
4
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
5
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
6
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама