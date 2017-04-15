Microsoft заявила, что ее пользователи защищены от шпионских программ АНБ

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Microsoft утверждает, что пользователи ее программного обеспечения, установившие последние обновления, надежно защищены от шпионских программ Агентства национальной безопасности (АНБ) США, о которых стало известно в результате недавней утечки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-сайте компании.

"Большинство уязвимостей, информация о которых была обнародована, были устранены в обновленных версиях наших продуктов", - отмечается в нем. В сообщении также поясняется, что продукция Microsoft надежно защищена от угроз, исходящих от 9 из 12 программ для взлома, информация о которых утекла в интернет. Оставшиеся три программы, как отмечают в корпорации, нацелены на старые версии продуктов Microsoft, которые более не поддерживаются разработчиком.

Ранее группа хакеров, выступающая под псевдонимом Shadow Brokers, сообщила об утечке неких программ, которые якобы использовало АНБ. Эти программы, согласно заверениям Shadow Brokers, нацелены на взлом компьютеров, работающих под управлением операционной системы (ОС) Windows производства Microsoft. С помощью них любой пользователь, обладающий достаточными техническими знаниями, может нанести ущерб миллионам пользователей этой ОС, утверждают хакеры.

Shadow Brokers уже несколько раз публиковали информацию, которая, как они утверждали, была получена ими с серверов АНБ США. Так, в августе прошлого года хакеры заявили, что им удалось заполучить коды и другие виртуальные средства, используемые группой Equation Group, предположительно напрямую связанной с АНБ. Речь шла о программах, позволяющих взламывать межсетевые экраны или похищать электронные данные. Хакеры тогда заявили, что намерены выставить на продажу шпионские средства АНБ, которые оказались в их распоряжении.