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В Иране запущены 17 и 18 участки газового месторождения Южный Парс

Экономика и бизнес
16 апреля, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Две новые фазы включают в себя четыре морских платформы с 44 скважинами, расположенными в Персидском заливе
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Иран запустил 17 и 18 участки (фазы) крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс. Об этом сообщило иранское агентство SHANA.

Две новые фазы включают в себя четыре морских платформы с 44 скважинами, расположенными в Персидском заливе, на юге Ирана. Извлеченный из них газ доставляется на наземные очистные сооружения через два 34-дюймовых трубопровода.

Ранее оператор проекта Мохаммад Реза Чалипа напомнил, что освоение этих участков началось в 2006 году, но их открытие было отложено из-за санкций, введенных США в связи с ядерной программой Ирана. Работа новых фаз позволит стране добывать 50 млн кубометров газа, 80 баррелей газового конденсата и 400 тонн серы в сутки.

Южный Парс - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 25 участков. Общие запасы газа на иранской части месторождения составляют более 12 трлн куб. м.

В проекте разработки месторождения "Южный Парс" (2 и 3 очереди обустройства) участвовал "Газпром". В июле 2004 года управление пусковым комплексом по 2 и 3 фазам обустройства месторождения "Южный Парс" было передано Национальной Иранской нефтяной компании (NIOC) и ее дочерним организациям.

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