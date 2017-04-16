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На Украине пасхальный кулич подорожал на 35%

Экономика и бизнес
16 апреля, 11:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, апреля. /ТАСС
Цены выросли почти на все ингредиенты, необходимые для приготовления угощения
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КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Приготовление праздничного кулича в домашних условиях на Украине подорожало на 35,3% по сравнению с прошлым годом и составляет 29,81 гривну ($1,1). Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

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Сделать кулич "в домашних условиях будет стоить 29,81 гривны, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году. Самое большее, на 34%, подорожало сливочное масло ", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По данным пресс-службы, цены выросли почти на все ингредиенты, необходимые для приготовления кулича. Сахарная пудра "продолжает проявлять признаки незаурядной стабильности - уже три года подряд она стоит 40 гривен ($1,5) за килограмм", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что на Украине пасхальная корзина, в которую входит набор типичных для праздничного стола продуктов, в этом году подорожала на 27%, перешагнув отметку в $20. По его словам, в нее "положили" по килограмму домашней буженины и колбасы, две бутылки кагора, полукилограммовый кулич и такой же кусок российского сыра, четверть килограмма хрена, соль, десяток яиц, пачку сливочного масла и упаковку церковных свечей. Эксперт уточнил, что 40% стоимости всей пасхальной корзины приходится на мясные изделия, еще 22% - вино.

 

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