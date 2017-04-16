Потери Lotte Group от санкций КНР могут составить в первой половине 2017 года $875 млн

Определились все участники плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 16 апреля, 14:50
"Оренбург" победил "Терек" в матче чемпионата РоссииСпорт 16 апреля, 14:26
Газзаев: судья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать игрокам создать футбольный спектакльСпорт 16 апреля, 14:12
Радимов: высказывания Дзюбы о "Спартаке" воспринимаются слишком остроСпорт 16 апреля, 14:06
Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом"Спорт 16 апреля, 13:39
Два колеса - три золота: сборная России успешно выступила на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 16 апреля, 13:32
Мутко надеется, что велогонщик Дмитриев сохранит хорошую форму до ОИ-2020Спорт 16 апреля, 13:27
Майкл Пенс подтвердил готовность США защищать Южную КореюМеждународная панорама 16 апреля, 13:24
Праздник возрождения: как в России встретили ПасхуОбщество 16 апреля, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Убытки южнокорейской группы компаний Lotte от необъявленных китайских экономических санкций могут составить в первой половине текущего года 1 трлн вон ($875 млн). Об этом сообщает телеканал KBS.
Как отмечается, только в марте убытки южнокорейского конгломерата составили $220 млн. По данным KBS, в настоящее время под предлогом нарушений правил пожарной и санитарной безопасности закрыты 90% супермаркетов Lotte Mart, находящихся в различных городах КНР.
Оказывая давление на группу Lotte, официальный Китай пытается вынудить южнокорейское правительство отказаться от размещения в стране американского комплекса противоракетной обороны THAAD, предлогом для которого является ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР. Китай выступает категорически против развертывания ПРО, считая ее угрозой для своей стратегической безопасности.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В начале марта 2017 года командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.