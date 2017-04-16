Потери Lotte Group от санкций КНР могут составить в первой половине 2017 года $875 млн

СЕУЛ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Убытки южнокорейской группы компаний Lotte от необъявленных китайских экономических санкций могут составить в первой половине текущего года 1 трлн вон ($875 млн). Об этом сообщает телеканал KBS.

Как отмечается, только в марте убытки южнокорейского конгломерата составили $220 млн. По данным KBS, в настоящее время под предлогом нарушений правил пожарной и санитарной безопасности закрыты 90% супермаркетов Lotte Mart, находящихся в различных городах КНР.

Оказывая давление на группу Lotte, официальный Китай пытается вынудить южнокорейское правительство отказаться от размещения в стране американского комплекса противоракетной обороны THAAD, предлогом для которого является ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР. Китай выступает категорически против развертывания ПРО, считая ее угрозой для своей стратегической безопасности.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В начале марта 2017 года командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.