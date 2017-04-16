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Матвиенко пригласила на ПМЭФ представителей кабмина и бизнеса Саудовской Аравии

Экономика и бизнес
16 апреля, 16:53 дата обновления: 16 апреля, 16:59 UTC+3 ЭР-РИЯД ЭР-РИЯД 16, апреля. /ТАСС
По словам спикера Совфеда, это возможность для установления новых контактов, заключения конкретных договоренностей между компаниями и бизнесменами двух стран
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ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила представителей правительства и бизнес-сообщества Саудовской Аравии принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СФ по итогам встречи спикера с министром иностранных дел королевства Аделем аль-Джубейром.

"Председатель СФ пригласила представителей правительства и бизнес-сообщества Саудовской Аравии принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении пресс-службы. "Это возможность новых контактов, сверки часов, заключения конкретных договоренностей между компаниями и бизнесменами двух стран", - полагает Матвиенко.

Адель аль-Джубейр "поблагодарил за приглашение и высказал намерение взять под личный контроль реализацию намеченных планов двустороннего сотрудничества как в торгово-экономической, так и в культурно-гуманитарной сфере", отмечается в релизе.

В ходе беседы стороны высказали намерение оперативно проработать находящиеся на рассмотрении двусторонние межправительственные проекты. "В ходе визита обсуждалось очень много идей и планов, теперь нужно перевести их в конкретные действия и соглашения", - отметила Матвиенко и привела в связи с этим арабскую поговорку: "Обещание - это облако, а выполнение - это дождь".

Спикер верхней палаты парламента РФ и глава МИД Саудовской Аравии также обсудили вопросы двустороннего и международного сотрудничества, проблемы региональной безопасности. "Собеседники констатировали близость позиций по ряду внешнеполитических позиций, включая вопросы борьбы с международным терроризмом", - отметили в пресс-службе СФ. "Несмотря на различия по некоторым темам, есть очень много того, что нас объединяет", - заявила, в частности, Матвиенко. По ее словам, для сближения позиций необходимо продолжать открытый откровенный диалог как в политической, так и экономической сферах.

Официальный визит Матвиенко в Эр-Рияд продлится до 17 апреля. В центре внимания ее переговоров с руководством Саудовской Аравии находятся вопросы развития двусторонних отношений и борьбы с международным терроризмом.

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Россия Саудовская Аравия
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Матвиенко, Валентина Ивановна
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