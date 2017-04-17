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АСИ подведет первые итоги программы развития предпринимательства в социальной сфере

Экономика и бизнес
17 апреля, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
По словам гендиректора АСИ, на 20 мест было подано около 800 заявок, и это свидетельствует о том, что программа востребована
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подведет в понедельник первые итоги реализации программы акселерации социального предпринимательства в России. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Социальное предпринимательство во всем мире стало трендом, развивается оно, хоть и не такими темпами, и в России. Зачастую помимо финансирования социально ориентированному бизнесу в нашей стране не хватает знаний, как составить бизнес-план, как сформировать маркетинговую стратегию, какие есть возможности для краудфандинга. Чтобы восполнить этот пробел, мы совместно с Фондом развития интернет-инициатив запустили пилотную программу акселерации социальных проектов", - сказала Чупшева.

По ее словам, на 20 мест было подано около 800 заявок, и это свидетельствует о том, что программа востребована.

"На деловом завтраке мы посмотрим, что получилось у участников на выходе, и подумаем, чего еще не хватает. И, возможно, через какое-то время программа акселерация станет регулярной и масштабной", - заключила гендиректор АСИ.

В обсуждении итогов примут участие помощник президента РФ Андрей Белоусов, директор Фонда развития интернет- инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов, генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, руководители крупных компаний.

В марте 2017 года Агентство стратегических инициатив запустило пилотную программу акселерации для проектов в социальной сфере. Акселератор ориентирован на формирование новых предпринимательских компетенций, в том числе умений эффектно преподнести продукт для привлечения финансирования.

Предприниматели, которые реализуют свои проекты в образовании, здравоохранении, социальном обслуживании, спорте и других направлениях, в течение шести недель проходили подготовку по этой программе, совместно с опытными бизнес-тренерами работали над развитием своих проектов и искали новые подходы для их успешного продвижения.

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