"Мечел" намерен на 21% увеличить добычу угля на Эльгинском месторождении

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ЧИТА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Входящая в группу "Мечел" компания "Эльгауголь" намерена в 2017 году на 21% увеличить добычу на Эльгинском месторождении в Якутии - одном из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании.
"Показатели добычи на Эльге с каждым годом растут, в 2016 году здесь добыли 3,7 млн тонн угля. В 2017 году компания намерена увеличить добычу на 21% - до 4,5 млн тонн. Большая часть продукции (около 75%) - коксующийся уголь, остальное - энергетический", - сказали в пресс-службе.
Эльгинское месторождение находится на юге Якутии. Его запасы по классификации JORC (Joint Ore Reserves Commettee, австралийская организация, устанавливающая стандарты публичной отчетности в горнодобыче) - 2,2 млрд тонн. Поставки угля осуществляются на внутренний рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.