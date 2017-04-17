Хабаровским промышленным паркам необходимо максимально разгрузить инвесторов

Пять индустриальных парков зарегистрированы сейчас на территории Хабаровского края, четыре из них уже запущены, но наполняемость инфраструктурных площадок пока составляет менее 50%. О том, как можно ускорить запуск производственных проектов на территории индустриальных парков, — в материале ТАСС.

В Хабаровске работают три индустриальных парка — это "Дальэнергомаш" на площадях одноименного завода (специализация — машиностроение, механообработка, сборочное и сварочное производство), Первый промышленный парк на базе Хабаровского завода строительной керамики (производство строительных материалов) и "Авангард" (логистика и пищевое производство), который одновременно является и одной из трех площадок территории опережающего развития "Хабаровск". В Комсомольске-на-Амуре два парка — площадки ТОР: "Амурлитмаш" специализируется на машиностроительном производстве (крановая, дорожная и другая транспортная техника), а с лета 2017 года начнется строительство парка "Парус" с готовыми производственными помещениями для резидентов.

В четырех парках работает 31 резидент. При этом заполняемость "Авангарда" составляет 43,8%, "Дальэнергомаша" — 50%, Первого промышленного парка — 30%, "Амурлитмаша" — 33,5%. В 2016 году управляющими компаниями и резидентами индустриальных парков инвестировано 209 млн рублей, уплачено налогов в консолидированный бюджет края в размере 31,8 млн рублей, в федеральный бюджет — 91,8 млн рублей. На Дальнем Востоке Хабаровский край — единственный регион с индустриальными парками, которые прошли сертификацию Ассоциации индустриальных парков России.

Снижение нагрузки на резидентов

Хабаровский край принял региональный закон об индустриальных парках в 2015 году, однако предусмотренных им мер оказалось недостаточно для реального финансирования проектов на инфраструктурных промышленных площадках.

"Механизм поддержки парков работает не без проблем. Прежде всего необходимо отметить, что проекты развития индустриальных парков имеют очень большой срок окупаемости — 10 лет и более — и низкую рентабельность. Нужны дополнительные стимулирующие механизмы поддержки как самих парков, так и их резидентов", — отметил член постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Петр Бойчук (в 2015 году он возглавлял этот комитет и стал инициатором регионального закона об индустриальных парках, а еще раньше возглавлял ГК "Дальэнергомаш". — Прим. ТАСС).

По его словам, одной из таких мер могли бы стать льготы по региональным налогам на пятилетний период "под конкретные проекты и реальные инвестиции".

"Такие меры уже заложены законами края "О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае". Но деятельность промышленных парков не попадает под действие положений этого закона в части их поддержки", — добавил он.

По оценке парламентария, льготы по налогам помогли бы управляющим компаниям снизить ставки аренды на производственные помещения и создать более благоприятные условия для резидентов. Он указал и на неравенство уровня государственной поддержки. "Парки, расположенные на территориях опережающего развития, льготы и преференции получают, а парки, которые работают вне таких территорий, этими видами поддержки не пользуются, поэтому и развивать свой бизнес резидентам сложнее. Чтобы в Хабаровском крае развивалось промышленное производство в парках, нужны дополнительные меры поддержки", — отметил он.

От субсидий Минэкономразвития к поддержке Минпромторга

В 2017 году Хабаровский край не получит субсидий на развитие индустриальных парков по линии Минэкономразвития РФ. По словам заместителя министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Алексея Чепурных, это связано с секвестированием средств на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе индустриальных парков. Если ранее на субсидии могли рассчитывать 12 проектов от Хабаровского края, то в 2017 году деньги получат только пять.

Как сообщил исполнительный директор индустриального парка "Авангард" Денис Грось (в 2015–2016 годах получил субсидию на строительство газопровода. — Прим. ТАСС), "частные индустриальные парки в связи с этим были исключены из мер поддержки". "Частный проект, который не сможет взлететь без мер государственной поддержки, лучше не начинать. В целом нужно поменьше настраиваться на иждивенческие настроения и больше рассчитывать на себя", — добавил он.

Новым источником федерального финансирования для индустриальных парков могут стать механизмы развития, которые предлагает Минпромторг России. Как сообщил на пленарном заседании выездной стажировки для органов власти регионов Дальнего Востока директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ, в 2017 году планируется направить 4,5 млрд рублей на поддержку индустриальных парков в регионах, в том числе на проекты по производству деталей и комплектующих для крупных машиностроительных заводов.

"Хабаровский край будет привлекать средства в рамках программы министерства по поддержке проектов по импортозамещению в индустриальных парках. Это может быть создание центра по производству композитных материалов для Хабаровского и Амурского судостроительных заводов, производство инструментов для нужд авиастроения в ТОР "Комсомольск", — сказал глава региона Вячеслав Шпорт.

В свою очередь, первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка отметил, что для развития индустриальных парков необходимо использовать три модели финансирования. На гринфилд-площадках должны строиться готовые производственные помещения, они могут строиться самими инвесторами на собственные средства, по лизинговой схеме с субсидированием платежей из бюджета региона или при прямом участии в строительстве институтов развития, к примеру Корпорации по развитию Дальнего Востока. По его словам, право на реализацию получит та модель, которая "по максимуму разгрузит инвестора".

Сергей Мингазов, Хабаровск