Курс доллара на Московской бирже опустился на 11 копеек

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 56,25 руб.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1918,64 пункта. Индекс РТС опустился на 0,1% и достиг отметки 1072,44 пункта.