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Курс доллара на Московской бирже опустился на 11 копеек

Экономика и бизнес
17 апреля, 10:07 дата обновления: 17 апреля, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Индекс ММВБ вырос на 0,1%, индекс РТС снизился на 0,1%
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 56,25 руб.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1918,64 пункта. Индекс РТС опустился на 0,1% и достиг отметки 1072,44 пункта.

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