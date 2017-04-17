Курс доллара на Московской бирже опустился на 11 копеек

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 56,25 руб.
Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1918,64 пункта. Индекс РТС опустился на 0,1% и достиг отметки 1072,44 пункта.