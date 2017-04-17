Новое бюджетное правило может быть введено уже с 2018 года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новое бюджетное правило может быть введено с 2018 года, заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.

"Ну в принципе да, я думаю, что да. Но оно по факту уже действует сегодня", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о вероятности введения бюджетного правила с 2018 года.

"Оно уже фактически действует. Это касается не закупок Минфином (валюты), минфиновские закупки никакого отношения к бюджетному правилу не имеют. Суть бюджетного правила состоит в отсечении уровня расходов ценой на нефть 40 долларов за баррель. Договаривались о том, при каком курсе это будет - будет ли это при курсе фактическом, или при курсе, который заложен в закон о бюджете. Вроде бы было принято решение, что при том курсе, который заложен в закон о бюджете (в действующий закон о бюджете на 2017 год)", - пояснил Белоусов.

По его словам, новое бюджетное правило надо вводить официально как можно быстрее.

"При таком раскладе вокруг бюджетного правила особых сейчас дискуссий нет и все исходят из того, что его надо вводить как можно быстрее", - сказал помощник президента.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов.

После резкого падения цен на нефть правило фактически не работало, после чего в бюджете-2016 была закреплена его приостановка. Однако в ноябре 2016 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает разумным и необходимым сформулировать новое бюджетное правило. Глава правительства тогда подчеркнул, что наличие бюджетного правила лучше, чем его отсутствие, несмотря на то, что предыдущее бюджетное правило активно критиковалось.