Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новое бюджетное правило может быть введено уже с 2018 года

Экономика и бизнес
17 апреля, 10:33 UTC+3
Как отметил помощник президента Андрей Белоусов, новое бюджетное правило фактически уже применяется
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новое бюджетное правило может быть введено с 2018 года, заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.

"Ну в принципе да, я думаю, что да. Но оно по факту уже действует сегодня", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о вероятности введения бюджетного правила с 2018 года.

"Оно уже фактически действует. Это касается не закупок Минфином (валюты), минфиновские закупки никакого отношения к бюджетному правилу не имеют. Суть бюджетного правила состоит в отсечении уровня расходов ценой на нефть 40 долларов за баррель. Договаривались о том, при каком курсе это будет - будет ли это при курсе фактическом, или при курсе, который заложен в закон о бюджете. Вроде бы было принято решение, что при том курсе, который заложен в закон о бюджете (в действующий закон о бюджете на 2017 год)", - пояснил Белоусов.

По его словам, новое бюджетное правило надо вводить официально как можно быстрее.

"При таком раскладе вокруг бюджетного правила особых сейчас дискуссий нет и все исходят из того, что его надо вводить как можно быстрее", - сказал помощник президента.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов.

После резкого падения цен на нефть правило фактически не работало, после чего в бюджете-2016 была закреплена его приостановка. Однако в ноябре 2016 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает разумным и необходимым сформулировать новое бюджетное правило. Глава правительства тогда подчеркнул, что наличие бюджетного правила лучше, чем его отсутствие, несмотря на то, что предыдущее бюджетное правило активно критиковалось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
3
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
4
Минобороны начало проводить виртуальные экскурсии по военной базе в Арктике
5
На Бородинском мосту в центре Москвы столкнулись более 10 машин
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
Темы дня
Загрузка...
Реклама