Заседание президентской комиссии по ТЭК перенесено на осень

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Заседание президентской комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) перенесено на осень, заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.

"Видимо осенью (состоится заседание - прим. ред.)", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, когда может пройти заседание президентской комиссии по ТЭК.

Предыдущая президентская комиссия по ТЭК состоялась в конце октября 2015 года. На ней рассматривались перспективы реализации инвестиционных проектов и меры по снижению зависимости от импорта оборудования в этой отрасли. В 2016 году заседание комиссии не проводилось, в этом году сроки проведения неоднократно переносились.

6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав комиссии . В нее вошли 7 новых членов. В новый состав вошли директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин, глава Росатома Алексей Лихачев, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, руководитель рабочей группы по обеспечению прозрачности и эффективности компаний ТЭК с госучастием Комиссии Сергей Королев и председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Кроме того, из состава были исключены 9 человек, в том числе бывшие главы МЭР, Росатома , "Башнефти" и ФТС.

Комиссия при президенте была образована в 2012 году для координации деятельности по развитию топливно- энергетического комплекса, обеспечению промышленной, энергетической и экологической безопасности и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы.