Всероссийский конкурс проектов социального предпринимательства пройдет в мае в РАНХиГС

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пятый всероссийский конкурс студенческих команд, занимающихся разработкой и реализацией проектов в сфере социального предпринимательства, пройдет 18-19 мая в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сообщил директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.
"В академии уже на протяжении пяти лет ведется работа по формированию у студентов компетенций, которые позволили бы им заниматься социальным бизнесом, и мы создали довольно интересную модель. Мы называем ее "Акселератор социальных инициатив", но по модели, если строго говорить, это скорее предакселератор. То есть мы фактически с мотивации молодых людей на социальные проекты доводим до конкретного результата реализации проектов и представления проектов на итоговое мероприятие - конкурс, когда студенты приезжают в Москву. 36 команд студентов из разных регионов покажут, что они сделали за учебный год", - сказал Шоптенко на деловом завтраке АСИ "Акселерация предпринимательства в социальной сфере" в Москве.
Он отметил, что победители конкурса студенческих проектов поедут на зарубежную стажировку.
По его словам, ежегодно студенты академии разрабатывают до 80 проектов в сфере социального предпринимательства. "Где-то 20% из них потом оформляются в юридические лица", - добавил Шоптенко.
Информационное агентство ТАСС - соорганизатор делового завтрака.