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Счетная палата: Резервный фонд в 2016 году в ряде случаев использовался нерационально

Экономика и бизнес
17 апреля, 11:24 дата обновления: 17 апреля, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В контрольном органе также отметили, что средства ФНБ по отдельным инфраструктурным проектам также использовались неэффективно
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила ряд случаев нерационального использования средств Резервного фонда в 2016 г., говорится в сообщении контрольно-счетного органа.

"В ряде случаев в 2016 г. операции по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты и в ценные бумаги по сделкам репо проводились одновременно с использованием средств Резервного фонда, что свидетельствует о нерациональном расходовании средств фонда", - отметила аудитор Татьяна Мануйлова, слова которой приводит пресс-служба Счетной палаты.

Кроме того, в контрольном органе отметили тенденцию к снижению доходности от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в иностранной валюте в Банке России, а также низкий уровень доходности от вложений в ценные бумаги и на банковские депозиты.

Совокупный объем Резервного фонда по состоянию на 1 января 2017 г. составил 972,13 млрд руб., что на 73,3% ниже уровня на 1 января 2016 г.

Использование средств ФНБ

Средства ФНБ при реализации отдельных инфраструктурных проектов использовались неэффективно. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам оценки эффективности размещения средств фонда.

"Фактическая реализация отдельных инфраструктурных проектов свидетельствует о неэффективном использовании размещенных средств ФНБ", - отметила аудитор контрольного органа Татьяна Мануйлова.

В качестве примера она привела низкий уровень выполнения работ по строительству Центральной кольцевой автодороги в Московской области (ЦКАД). Так, по состоянию на 30 ноября 2016 г. было принято только 2,1% от объема работ по первому пусковому комплексу ЦКАД. По пятому пусковому комплексу было принято 6,8% от объема работ. При этом авансирование подрядчиков по проекту осуществлялось в суммах, превышающих фактические объемы работ в соответствии с планами на 2015 и 2016 гг.

Кроме того, Счетная палата обратила внимание на низкое освоение средств ФНБ по проекту модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей и на срыв сроков поставки и монтажа оборудования в рамках инфраструктурного проекта "Строительство "интеллектуальных сетей".

Среди других недостатков контрольный орган указал на недофинансирование отдельных проектов за счет заемного финансирования, а также собственных средств участников проектов.

Совокупный объем Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 января 2017 г. составил 4,36 трлн руб., что на 16,6% ниже уровня на 1 января 2016 г.

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