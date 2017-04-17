Эксперт: доступ социального бизнеса к грантам отчасти мешает развитию проектов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Государственная грантовая поддержка, доступная проектам в сфере социального предпринимательства, во многом ограничивает их развитие. Об этом на деловом завтраке Агентства стратегических инициатив "Акселерация предпринимательства в социальной сфере" сообщил директор образовательных программ Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев.

"Еще есть проблемы у самих основателей в бизнесе, в обществе. Я бы сказал, что как раз у социальных предпринимателей нет барьера в том, чтобы получить деньги у государства. Социальным предпринимателям проще гораздо, чем просто бизнесу. И для социальных предпринимателей, я думаю, это слабая сторона, они ориентированы на государство больше, чем на клиента и прибыль", - считает он.

Калаев отметил, что, по его наблюдениям, в целом стартапы привлекают больше мужчин, чем женщин, в возрасте ближе к 30 годам. "Если смотреть на сферу социальную, то да, там больше женщин, больше людей, которые уже чего-то добились в жизни, потому что мотивация этих людей: "Я научился что-то делать в жизни, теперь могу помочь окружающим", - рассказал он.

Информационное агентство ТАСС - соорганизатор делового завтрака.