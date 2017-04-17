Белоусов: к проектам социального предпринимательства можно привлекать волонтеров

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. От 10 до 11 млн человек в России хотя бы раз принимали участие в волонтерском движении и могут быть привлечены к реализации проектов в сфере социального предпринимательства. Такие данные привел помощник президента РФ Андрей Белоусов на деловом завтраке Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Акселерация предпринимательства в социальной сфере".

"У нас, по некоторым оценкам, от 10 до 11 млн человек - те, кто хотя бы раз участвовал в волонтерском движении. Это огромный ресурс на самом деле", - сказал он. При этом помощник президента отметил, что волонтеры - ресурс, который может быть полезен при реализации проектов в сфере социального предпринимательства.

Белоусов добавил, что на данном этапе необходимо выстроить отношения между социальным бизнесом и властями на местах, а также создать горячую линию, позвонив по которой предприниматель "сможет пожаловаться на местные власти".

Важными направлениями работы по поддержке социального предпринимательства помощник президента видит также снятие административных барьеров при реализации проектов и фандрайзинг (сбор добровольных пожертвований).

Информационное агентство ТАСС - соорганизатор делового завтрака.