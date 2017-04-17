Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белоусов: к проектам социального предпринимательства можно привлекать волонтеров

Экономика и бизнес
17 апреля, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
По данным помощника президента, около 11 млн человек в России хотя бы раз принимали участие в волонтерском движении
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. От 10 до 11 млн человек в России хотя бы раз принимали участие в волонтерском движении и могут быть привлечены к реализации проектов в сфере социального предпринимательства. Такие данные привел помощник президента РФ Андрей Белоусов на деловом завтраке Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Акселерация предпринимательства в социальной сфере".

"У нас, по некоторым оценкам, от 10 до 11 млн человек - те, кто хотя бы раз участвовал в волонтерском движении. Это огромный ресурс на самом деле", - сказал он. При этом помощник президента отметил, что волонтеры - ресурс, который может быть полезен при реализации проектов в сфере социального предпринимательства.

Белоусов добавил, что на данном этапе необходимо выстроить отношения между социальным бизнесом и властями на местах, а также создать горячую линию, позвонив по которой предприниматель "сможет пожаловаться на местные власти".

Важными направлениями работы по поддержке социального предпринимательства помощник президента видит также снятие административных барьеров при реализации проектов и фандрайзинг (сбор добровольных пожертвований).

Информационное агентство ТАСС - соорганизатор делового завтрака.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
3
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
4
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
5
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Прокуратура Чечни проверяет информацию "Новой газеты" о похищениях людей
Темы дня
Загрузка...
Реклама