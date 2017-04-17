ЦБ РФ снизил на 18 апреля курс доллара до 56,25 рубля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 18 апреля официальный курс доллара на уровне 56,2505 руб., что на 4,4 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 6,02 копейки, до 59,8393 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,29 копейки, до 57,8655 руб.