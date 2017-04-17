Медведев полностью передал Минфину полномочия по контролю за госзакупками

ГОРКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о передаче Федеральному казначейству ответственности за информационную систему государственных закупок и передаче Минфину полномочий по выработке политики госзакупок. Об этом глава кабмина заявил на совещании с вице-премьерами.

До этого обязанности по контролю сферы госзакупок были распределены между Министерством экономического развития и Министерством финансов РФ.

"Я подписал два постановления правительства, которые определяют Федеральное казначейство в качестве единого федерального органа, который отвечает теперь за информационную систему государственных закупок - это первый документ, второй передает Минфину, то есть центральному органу, которому подчинено казначейство, всю полноту полномочий по выработке политики контрактной системы", - сказал Медведев.