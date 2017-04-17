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МВФ улучшил прогноз экономического роста для России

Экономика и бизнес
17 апреля, 13:29 UTC+3 ВАШИНГТОН Михаил Гусман, Андрей Шитов
В фонде теперь ожидают роста экономики РФ на 1,4% за текущий год и еще на столько же - за 2018 год
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© Михаил Почуев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Гусман, Андрей Шитов/. МВФ вновь пересмотрел в сторону улучшения свой прогноз для России. Как стало известно корреспонденту ТАСС от осведомленных источников в фонде, там теперь ожидают роста российской экономики на 1,4% за нынешний год и еще на столько же - за 2018 год.

Такие цифры заложены в новый прогнозно-аналитический доклад МВФ по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики, который подготовлен к весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка и должен быть официально обнародован в Вашингтоне в ближайший вторник.

При последнем обновлении доклада в январе нынешнего года МВФ сулил России экономический рост на 1,1% в 2017 году и на 1,2% в 2018 году. Он оставил эти цифры без изменений и в марте, когда готовил справку к совещанию финансистов "Большой двадцатки" ведущих мировых держав. В целом улучшение динамики ВВП в России уже более года идет с опережением прогнозов МВФ.

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