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Скончался экс-глава Toshiba, ушедший в отставку из-за скандала с поставками станков СССР

Экономика и бизнес
17 апреля, 13:50 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Из-за поставки четырех станков для производства запчастей для советских субмарин, корпорация попала под трехлетние санкции со стороны США, а японское правительство наложило на нее крупный штраф
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ТОКИО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Бывший президент японской корпорации Toshiba Сугиитиро Ватари, который в 1987 году подал в отставку после скандала с поставками СССР машиностроительного оборудования в обход требований Координационного комитета по экспортному контролю (КОКОМ), скончался от сердечной недостаточности в возрасте 92 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ватари возглавил компанию в 1986 году, однако уже через год ему пришлось покинуть свой пост вместе с рядом других руководителей. Поводом для этого стали поставки СССР четырех фрезерных станков, которые, как предполагалось, использовались для производства гребных винтов для подводных лодок. Японские технологии помогали делать советские субмарины практически бесшумными.

В результате корпорация попала под трехлетние торговые санкции со стороны США, кроме того, японское правительство наложило на нее крупный штраф.

После увольнения из Toshiba Ватари долгое время занимал пост заместителя главы Японской федерации ассоциаций работодателей (Никкэйрэн), прекратившей свое существование в 2002 году в связи с образованием Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн). С 1997 по 2005 год он также был председателем одной из организаций, занимавшейся развитием экономических связей Японии и Китая.

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