Медведев обсудит с Путиным предстоящий доклад в Думе 19 апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсудит детали ежегодного доклада об итогах работы правительства, запланированного на 19 апреля. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент занимается сегодня вопросами экономики, - сообщил он. - Президент будет общаться с председателем правительства Дмитрием Медведевым в контексте предстоящего 19 апреля выступления главы кабинета в Государственной Думе перед депутатами".

Представитель Кремля пояснил, что речь пойдет о том, "с чем именно будет выступать премьер, какое видение у правительства экономической тактики и стратегии, об имеющихся достижениях, имеющихся проблемах, то есть с чем Дмитрий Анатольевич пойдет к депутатам".

Песков добавил, что вечером текущего дня в графике главы государства запланирован "достаточно важный телефонный международный разговор". Он пообещал, что СМИ будут проинформированы по итогам.