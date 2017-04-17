Медведев обсудит с Путиным предстоящий доклад в Думе 19 апреля

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсудит детали ежегодного доклада об итогах работы правительства, запланированного на 19 апреля. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент занимается сегодня вопросами экономики, - сообщил он. - Президент будет общаться с председателем правительства Дмитрием Медведевым в контексте предстоящего 19 апреля выступления главы кабинета в Государственной Думе перед депутатами".
Представитель Кремля пояснил, что речь пойдет о том, "с чем именно будет выступать премьер, какое видение у правительства экономической тактики и стратегии, об имеющихся достижениях, имеющихся проблемах, то есть с чем Дмитрий Анатольевич пойдет к депутатам".
Песков добавил, что вечером текущего дня в графике главы государства запланирован "достаточно важный телефонный международный разговор". Он пообещал, что СМИ будут проинформированы по итогам.