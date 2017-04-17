Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев обсудит с Путиным предстоящий доклад в Думе 19 апреля

Экономика и бизнес
17 апреля, 13:50 UTC+3 МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России в понедельник "занимается вопросами экономики"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсудит детали ежегодного доклада об итогах работы правительства, запланированного на 19 апреля. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент занимается сегодня вопросами экономики, - сообщил он. - Президент будет общаться с председателем правительства Дмитрием Медведевым в контексте предстоящего 19 апреля выступления главы кабинета в Государственной Думе перед депутатами".

Представитель Кремля пояснил, что речь пойдет о том, "с чем именно будет выступать премьер, какое видение у правительства экономической тактики и стратегии, об имеющихся достижениях, имеющихся проблемах, то есть с чем Дмитрий Анатольевич пойдет к депутатам".

Песков добавил, что вечером текущего дня в графике главы государства запланирован "достаточно важный телефонный международный разговор". Он пообещал, что СМИ будут проинформированы по итогам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
3
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
4
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
5
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Прокуратура Чечни проверяет информацию "Новой газеты" о похищениях людей
Темы дня
Загрузка...
Реклама