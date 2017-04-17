"Дальспецстрой" сократил долг перед строителями Восточного до 175 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Компания "Дальспецстрой" с начала марта выплатила строителям космодрома Восточный более 98 млн руб. задолженности по зарплате, сократив объем долга до 175 млн руб., сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Благодаря мерам, предпринятым руководством предприятия, с начала марта строителям космодрома выплачено более 98 млн руб. Выплаты ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком: погашение осуществляется поэтапно, практически в еженедельном режиме. В настоящее время задолженность по зарплате перед строителями космодрома составляет около 175 млн руб., полное погашение планируется осуществить в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

"Дальспецстрой" неоднократно сообщал о финансовых трудностях, одной из причин которых является неритмичное финансирование работ по некоторым объектам строительства. Предприятие придерживается плана финансового оздоровления: ведется активная претензионно-исковая работа по истребованию дебиторской задолженности, осуществляется жесткий финансовый контроль - все расчеты происходят путем перевода средств на счета казначейства или на спецсчета в рамках реализации гособоронзаказа.

Ранее в пресс-службе компании заявляли ТАСС, что взыскание почти 8 млрд рублей дебиторской задолженности с недобросовестных контрагентов позволит предприятию погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками в полном объеме. При этом процесс возмещения денежных средств от ряда подрядчиков, находящихся в стадии банкротства, затруднителен. Примером является компания ТМК, которая должна "Дальспецстрою" около 3,9 млрд руб.

Предприятие "Дальспецстрой" до начала года являлось генподрядчиком строительства космодрома Восточный.