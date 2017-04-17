Медведев: кабмин обязан поддержать тенденцию роста доли несырьевых доходов бюджета

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что кабмин обязан поддержать тенденцию роста доли несырьевых доходов бюджета.

"В этом году немножко нефть подрастает, и эта структура (доходной части бюджета) чуть-чуть меняется, но в целом вектор понятен: несырьевые доходы растут, сырьевые доходы снижаются, - заявил он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. - И этот курс мы обязаны поддержать".

Медведев отметил в качестве позитивной тенденции тот факт, что в 2016 году 64% бюджетных доходов было создано за счет несырьевых источников. "И это означает, что меняется структура экономики, - пояснил он. - Это, понятно, связано с колебаниями цен на нефть".

Премьер констатировал, что инфляция достигла "очень низких рубежей". "За прошлый год она - год к году - составляет около 5%, что является беспрецедентным за всю современную историю Российской Федерации, - напомнил он. - Для обычных граждан, для людей это означает возможность просто приобретать продукты питания, товары без инфляционной наценки, которая, кстати сказать, еще несколько лет назад у нас составляла двузначную величину". премьер напомнил о прогнозе инфляции в размере менее 4% по итогам 2017 года. "Это тоже исключительно важно просто для того, чтобы наши люди могли планировать свои доходы и расходы", - подчеркнул он.

Размер дефицита бюджета и госдолга он охарактеризовал как приемлемый. "Практически - если говорить о государственном долге - он не растет, но дефицит мы стараемся уменьшать, - заявил глава правительства. - В соответствии с Вашим поручением подготовлены меры по снижению бюджетного дефицита на ближайшую трехлетку".

Экономика выходит на позитивный сценарий

Экономика РФ с довольно сложных сценариев развития выходит на позитивный сценарий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря о том, что собирается доложить парламентариям во время предстоящего отчета в Госдуме.

"В этот раз правительство выходит с неплохими оценками современного состояния российской экономики. Эти оценки в настоящий момент подтверждаются и целым рядом аналитических агентств, которые наблюдают за состоянием дел в нашей экономике и говорят о том, что с довольно сложных сценариев развития наша экономика выходит на позитивный сценарий, что получает отражение в их оценках. Но я об этом говорю просто как об экспертном мнении", - сказал Медведев.

Он добавил, что в целом ситуация в экономике за последний год изменилась. "Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года - это очень важно - рост промышленного производства составил 1,3 процента, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается", - сказал председатель правительства.