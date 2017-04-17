Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: кабмин обязан поддержать тенденцию роста доли несырьевых доходов бюджета

Экономика и бизнес
17 апреля, 14:56 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 17, апреля. /ТАСС
Премьер-министр отметил в качестве позитивной тенденции тот факт, что в 2016 году 64% бюджетных доходов было создано за счет несырьевых источников
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что кабмин обязан поддержать тенденцию роста доли несырьевых доходов бюджета.

"В этом году немножко нефть подрастает, и эта структура (доходной части бюджета) чуть-чуть меняется, но в целом вектор понятен: несырьевые доходы растут, сырьевые доходы снижаются, - заявил он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. - И этот курс мы обязаны поддержать".

Медведев отметил в качестве позитивной тенденции тот факт, что в 2016 году 64% бюджетных доходов было создано за счет несырьевых источников. "И это означает, что меняется структура экономики, - пояснил он. - Это, понятно, связано с колебаниями цен на нефть".

Премьер констатировал, что инфляция достигла "очень низких рубежей". "За прошлый год она - год к году - составляет около 5%, что является беспрецедентным за всю современную историю Российской Федерации, - напомнил он. - Для обычных граждан, для людей это означает возможность просто приобретать продукты питания, товары без инфляционной наценки, которая, кстати сказать, еще несколько лет назад у нас составляла двузначную величину". премьер напомнил о прогнозе инфляции в размере менее 4% по итогам 2017 года. "Это тоже исключительно важно просто для того, чтобы наши люди могли планировать свои доходы и расходы", - подчеркнул он.

Размер дефицита бюджета и госдолга он охарактеризовал как приемлемый. "Практически - если говорить о государственном долге - он не растет, но дефицит мы стараемся уменьшать, - заявил глава правительства. - В соответствии с Вашим поручением подготовлены меры по снижению бюджетного дефицита на ближайшую трехлетку".

Экономика выходит на позитивный сценарий

Экономика РФ с довольно сложных сценариев развития выходит на позитивный сценарий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря о том, что собирается доложить парламентариям во время предстоящего отчета в Госдуме.

"В этот раз правительство выходит с неплохими оценками современного состояния российской экономики. Эти оценки в настоящий момент подтверждаются и целым рядом аналитических агентств, которые наблюдают за состоянием дел в нашей экономике и говорят о том, что с довольно сложных сценариев развития наша экономика выходит на позитивный сценарий, что получает отражение в их оценках. Но я об этом говорю просто как об экспертном мнении", - сказал Медведев.

Он добавил, что в целом ситуация в экономике за последний год изменилась. "Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года - это очень важно - рост промышленного производства составил 1,3 процента, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается", - сказал председатель правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
2
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
3
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
4
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама