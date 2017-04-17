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Медведев назвал важным для бизнеса сохранение моратория на повышение налогов

Экономика и бизнес
17 апреля, 15:02 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 17, апреля. /ТАСС
Премьер также обратил внимание, что правительство РФ старается поддерживать внутренний баланс доходов и расходов, помогая субъектам Федерации
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НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ готовит предложения о том, как в будущем должна выглядеть налоговая система в РФ, однако в настоящее время сохранение моратория на увеличение платежей является очень важным для бизнеса. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в преддверии отчета кабмина в Госдуме.

Премьер подчеркнул, что "несмотря на довольно значительные трудности, которые у нас были в последние годы в экономике, мы по поручению президента сохраняем мораторий на увеличение налогов". По словам Медведева, это "очень важно для бизнеса, несмотря на всякие разные предложения: давайте одни налоги поднимем, другие поднимем для того, чтобы ликвидировать какие-то проблемы". "Мы на это не пошли. Мне кажется, это очень важно просто для нормального, стабильного инвестиционного климата в стране", - заключил глава правительства.

"Хотя сейчас мы по вашему поручению готовим предложения на будущее, каким образом могла бы выглядеть налоговая система в последующий период", - добавил Медведев.

Он также обратил внимание, что правительство РФ старается поддерживать внутренний баланс доходов и расходов, помогая субъектам Федерации. "Потому что регионы у нас разные, их 85, какие-то регионы, скажем так, более богатые, у каких-то источников доходов и роста меньше. Задача федеральной бюджетной системы заключается в том, чтобы балансировать эти различия и выделять соответствующие средства", - сказал премьер. По его словам, в 2016 году общий объем дотаций, субсидий и трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов составил 1,5 трлн рублей, за счет чего происходит развитие соответствующих территорий, "строятся дороги, школы, решаются вопросы, связанные с другими социальными объектами".

На встрече с главой государства Медведев остановился также на теме реализации десяти крупных приоритетных проектов, инициированных в рамках работы президентского Совета по стратегическому развитию. Премьер отметил, что эти проекты касаются каждого, так как относятся к сферам здравоохранения, образования, ипотеки, ЖКХ, инфраструктуры, экспорта, малого бизнеса, контрольно-надзорной деятельности, моногородов и дорожного строительства. "Это, собственно, то, вокруг чего в основном и идет дискуссия и вокруг чего всегда наибольшее количество проблем", - сказал глава кабмина.

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