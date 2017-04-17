Патриарх и мэр Москвы приняли участие в отливке колокола на фестивале "Пасхальный дар"Общество 17 апреля, 15:28
Документальные фильмы об активистах покажут в МосквеСоциальная ответственность 17 апреля, 15:25
Жителей Казани призывают принять участие в благотворительном квесте помощи селуНовости партнеров 17 апреля, 15:18
В Бурятии выписаны 11 из 12 подростков, госпитализированных с признаками отравленияСибирь 17 апреля, 15:15
Письмо Хемингуэя с признанием в любви к Марлен Дитрих выставлено на аукцион за $30 тысячКультура 17 апреля, 15:15
Необходимые для Гран-при "Формулы-1" изменения внесены на трассе "Сочи Автодром"Спорт 17 апреля, 15:13
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынкеЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:10
Хабаровским промышленным паркам необходимо максимально разгрузить инвесторовЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:00
Первый губернатор Свердловской области Россель поддержит Куйвашева на выборах в сентябреНовости Урала 17 апреля, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает на снижение безработицы в 2017 году до 5% от экономически активного населения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Безработица сохраняется в контролируемых рамках. В прошлом году она составила 5,5%. В этом году, кстати, мы надеемся, что она будет на уровне 5% от экономически активного населения, по методологии Международной организации труда", - сказал премьер.
Он отметил, что в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет сейчас 10% от экономически активного населения. "То есть мы за счет мер поддержки сохраняем всё в разумных рамках", - резюмировал Медведев.
Президент, говоря об уровне безработицы в европейских странах, отметил, что "и больше (чем 10% - прим.ТАСС) там есть".