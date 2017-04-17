НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает на снижение безработицы в 2017 году до 5% от экономически активного населения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Безработица сохраняется в контролируемых рамках. В прошлом году она составила 5,5%. В этом году, кстати, мы надеемся, что она будет на уровне 5% от экономически активного населения, по методологии Международной организации труда", - сказал премьер.

Он отметил, что в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет сейчас 10% от экономически активного населения. "То есть мы за счет мер поддержки сохраняем всё в разумных рамках", - резюмировал Медведев.

Президент, говоря об уровне безработицы в европейских странах, отметил, что "и больше (чем 10% - прим.ТАСС) там есть".