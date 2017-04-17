Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство РФ рассчитывает на снижение безработицы в 2017 году до 5%

Экономика и бизнес
17 апреля, 15:02 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 17, апреля. /ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет сейчас 10% от экономически активного населения
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает на снижение безработицы в 2017 году до 5% от экономически активного населения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Безработица сохраняется в контролируемых рамках. В прошлом году она составила 5,5%. В этом году, кстати, мы надеемся, что она будет на уровне 5% от экономически активного населения, по методологии Международной организации труда", - сказал премьер.

Он отметил, что в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет сейчас 10% от экономически активного населения. "То есть мы за счет мер поддержки сохраняем всё в разумных рамках", - резюмировал Медведев.

Президент, говоря об уровне безработицы в европейских странах, отметил, что "и больше (чем 10% - прим.ТАСС) там есть".

Смотрите также

Тверские власти в борьбе с безработицей делают ставку на развитие туриндустрии
Официальная безработица в РФ выросла на 0,2% за неделю
Страхование от безработицы: что хочет вернуть Минтруд России
За последний год уровень безработицы в Москве снизился на 0,5%
Официальная безработица в России за неделю выросла на 2,7%

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
2
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
3
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
4
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама