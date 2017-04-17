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В ЦБ появился департамент противодействия недобросовестным практикам

Экономика и бизнес
17 апреля, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Кроме того, в Банке России появилось структурное подразделение, отвечающее за микрофинансовый рынок
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. В Банке России начинают работать новые структурные подразделения - департамент противодействия недобросовестным практикам и департамент микрофинансового рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В сообщении регулятора отмечается, что все организации, предоставляющие лицензируемые финансовые услуги без соответствующего разрешения, попадут в фокус внимания департамента противодействия недобросовестным практикам.

"Новое структурное подразделение будет выявлять и пресекать деятельность нелегальных кредиторов, лже- страховщиков и профучастников, в том числе предоставляющих услуги из-за рубежа, и прочих участников теневого финансового рынка", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Департамент также займется выявлением сайтов компаний, предоставляющих финансовые услуги нелегально, и сопровождением передачи материалов об их владельцах в правоохранительные органы.

Внутри структурного подразделения будет выделено направление по обеспечению справедливого ценообразования на финансовые инструменты и иностранную валюту на организованных торгах. При этом регулятор впервые намерен заняться изучением высокочастотной торговли и анализом торгового поведения всех участников организованных торгов.

Департамент микрофинансового рынка займется надзором и регулированием за рынком микрофинансирования, в том числе кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Кроме того, будет усовершенствован и усилен надзор за исполнением контрольных функций саморегулируемыми организациями рынка микрофинансирования.

Регулятор отмечает, что в деятельности нового департамента будет использован институт кураторства, также будет продолжено формирование, ведение и актуализация досье поднадзорных организаций.

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