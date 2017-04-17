Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что на российском валютном рынке сейчас надулся "пузырь" из-за слишком высокого курса рубля вследствие притока капитала инвесторов, играющих на разнице процентных ставок в различных странах. Как заявил Титов журналистам, этот "пузырь" может лопнуть, что вызовет резкое падение рубля и рост волатильности, который может дестабилизировать ситуацию в экономике.

"Проблема - это возможное резкое падение курса (рубля), потому что задрали его наверх. Создали за счет carry trade (торговая стратегия - прим. ред.), спроса со стороны спекулянтов высокий курс, практически "пузырь" курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике. Мы категорически против большой волатильности, когда идут скачки, и это дестабилизирует всю экономику", - сказал он.

По мнению Титова, высокий курс рубля сегодня поддерживают спекулянты, которые используют торговую стратегию carry trade. Ее смысл заключается в извлечении прибыли за счет дифференциала ставок в различных валютах. "Наша финансовая система, банковская система во многом держится на carry trade, потому что когда ты знаешь твердо, что курс рубля не будет падать, ключевая ставка ЦБ не будет снижаться, то вполне можно брать кредиты в евро, размещаться в российских ценных бумагах с высокой доходностью и спокойно получать, совершенно ни о чем не заботясь, ни о чем не думая, с минимальными рисками высокие проценты", - пояснил он.

Как заявляла ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью Forbes, carry trade оказывает некоторое влияние на укрепление курса, но не очень большое. По ее словам, объем сейчас составляет от $2 млрд до $5 млрд, что соответствует уровням 2012-2013 гг. и не является большим всплеском.

"Сегодня капитал краткосрочный в хорошем смысле спекулятивный, который сегодня играет на разнице процентных ставок у нас и у них является главным сегодня. И не слушайте Набиуллину, которая говорит, что это очень маленькая часть того спроса, который сегодня оказывают на рубль. На самом деле, это очень серьезная часть, это решающая часть, потому что кроме биржевых сделок есть еще и внебиржевые сделки, поэтому суммы серьезные. Второе - сегодня, конечно, немножко стабилизируется ситуация за счет повышения цены на нефть. То есть сегодня рубль приходит в более равновесное состояние с ценой на нефть, потому что цена на нефть растет, а рубль не растет так быстро. Поэтому чуть-чуть снижаются риски серьезного падения курса", - полагает Титов.