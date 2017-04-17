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Путин 18 апреля проведет заседание президиума Госсовета на тему защиты прав потребителей

Экономика и бизнес
17 апреля, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
На заседании будут рассмотрены вопросы эффективности национальной системы защиты прав потребителей и разработана стратегия госполитики в этой области до 2030 года
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 апреля совершит рабочую поездку в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета РФ по вопросу "О национальной системе защиты прав потребителей". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании будут рассмотрены вопросы эффективности национальной системы защиты прав потребителей и разработана стратегия государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.

Перед началом заседания глава государства ознакомится с работой городского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В МФЦ пройдет встреча Путина с представителями потребительских и деловых общественных организаций Новгородской области.

Президент также проведет отдельную встречу с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

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