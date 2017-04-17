Геологи составят карту перспективных районов золотодобычи в Мурманской области и Карелии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Петербургские геологи в 2017 году составят карту перспективных участков для добычи золота и других полезных ископаемых на Куола-Панаярвинской площади, расположенной в Карелии и Мурманской области.

"Петербургские специалисты Росгеологии составят карту перспективной на золото и уран площади в Карелии и Мурманской области," - сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западное ПГО" (входит в государственный холдинг "Росгеология").

"В рамках контракта будут локализованы рудные районы и узлы и дана прогнозная оценка ресурсов золота и урана по категории Р3 (отражают потенциальную возможность обнаружения новых месторождений на основании исследований). По результатам работ будет составлен авторский вариант карт комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 (Госгеолкарты-200) с цифровыми моделями", - отметили представители холдинга.

Геологическая карта Куола-Панаярвинской площади будет создаваться на основе данных, полученных в ходе геологосъемочных работ 2015-2017 годах. Целью этих исследований на месте была, по словам геологов, "предварительная оценка перспектив выявления и заверки золотого и золото-уранового оруденения".

Работы по созданию карты планируется завершить в 4-м квартале 2017 года. До конца года специалисты Росгеологии также планируют составить карту потенциальных золотоносных месторождений Шардозерской площади в Архангельской области.