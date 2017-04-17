РСА прогнозирует девятикратный рост продаж е-ОСАГО в 2017 году

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Страховщики РФ по состоянию на 17 апреля заключили более 1 млн электронных полисов ОСАГО в начала года, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

Если динамика роста продаж сохранится, к концу года число электронных договоров достигнет 3 млн, прогнозирует президент РСА Игорь Юргенс. Это в 9 раз больше продаж 2016 года, когда было заключено 330 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде.

По словам Юргенса, в среднем в сутки продается 15 тыс. электронных полисов, при всплесках продаж их число достигает 30 тыс. в сутки.

"В настоящее время доля заключаемых договоров в электронном виде составляет 9,5%, в некоторых регионах доля продаж через этот канал достигает 15%", - добавил Юргенс.

Проект электронного ОСАГО стартовал в России 1 июля 2015 года в качестве добровольного для компаний сервиса. С 1 января 2017 все страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы в электронном виде.