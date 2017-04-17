В строительстве Керченского моста этим летом примут участие 90 студентов российских вузов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Два российских вуза - Московский госуниверситет путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) и Московский госуниверситет имени Ломоносова (МГУ) - этим летом направят на строительство Керченского моста в Крым 90 студентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе заказчика проекта - ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Тамань").
"В 2017 году, по соглашениям, заключенным Росавтодором с МИИТ и МГУ, в строительстве объектов примут участие 90 стройотрядовцев (60 из МИИТ и 30 из МГУ)", - говорится в сообщении.
В прошлом году в строительстве моста и автомобильных подходов к нему со стороны Краснодарского края участвовали более 80 студентов профильных технических вузов. "Как и в 2016 году, практика студентов на объектах продлится два месяца - с 1 июля до 31 августа. Будущих специалистов ждет пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем. Для них предусмотрено бесплатное проживание и трехразовое питание", - уточнили в пресс-службе.
Кроме практики, студентов в Крыму ждет и культурно-образовательная программа. На выходных они смогут встречаться с руководителями проекта строительства моста, а также посещать тренинги и экскурсии.
Керченский мост между Крымским полуостровом и материковой Россией возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.