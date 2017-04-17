В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и председатель правления АКБ "Российский капитал" Михаил Кузовлев во время сдачи жилого дома в ЖК "Новая Сельма" © Виталий Невар/ТАСС

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Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и председатель правления АКБ "Российский капитал" Михаил Кузовлев во время сдачи жилого дома в ЖК "Новая Сельма" © Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Последний из четырех жилых домов, недостроенных петербургской компанией "Росстрой", входившей в холдинг СУ-155, введен в эксплуатацию в Калининграде. Ключи от квартир участникам долевого строительства вручили глава Минстроя РФ Михаил Мень, временно исполняющий обязанности губернатора области Антон Алиханов, председатель правления АКБ "Российский капитал" Михаил Кузовлев и первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Александр Сидякин.

Проблема недостроенных домов СУ-155 коснулась почти 30 тыс. россиян в 14 регионах страны. Ее взяли под контроль первые лица государства. Так, 3 апреля на форуме Общероссийского народного фронта президент РФ Владимир Путин пообещал, что все дома СУ-155 будут готовы в 2018 году.

Строительство четырех домов в калининградском микрорайоне "Новая Сельма" началось в 2012-2013 годах. В 2015 году работы остановились, "Росстрой" не закончил возведение магистральных сетей, обеспечивающих функционирование домов, когда квартиры в них уже купили 565 семей. Здания находились в разной степени готовности. Последний, где свои квартиры в понедельник получили оставшиеся 105 дольщиков, представлял собой фундамент и полтора этажа здания.

"В прошлом году было введено по этой программе, по достройке объектов СУ-155, 59 домов и сегодня мы присутствуем здесь в Калининграде на очень важном событии, сегодня еще 105 ключей люди получают от своих квартир, и сегодня практически работа по этому региону завершена", - отметил на церемонии глава Минтсроя РФ Михаил Мень.

Как решалась проблема

На завершение строительства 41 тыс. квадратных метров жилья СУ-155 в Калининграде требовалось около 700 млн рублей, и власти региона первыми вынесли проблему на федеральный уровень, выступив с инициативой создания рабочей группы для централизованного решения. "Область первой заявила о проблемах и добилась создания федеральной рабочей группы по выходу из кризисной ситуации. Рабочую группу возглавил Мень, для завершения строительства проблемных вопросов холдинга был привлечен банк "Российский капитал", структура которого, в том числе, выступила в роли технического заказчика завершения строительства домов", - напомнил Алиханов.

В феврале 2016 года банк "Российский капитал" согласовал с областными властями "дорожную карту" завершения строительства. В апреле того же года возведением домов занялась компания "РК Строй" ("дочка" банка "Российский капитал"), и уже 12 июля был введен первый из недостроенных домов, где получили квартиры 196 семей. К ноябрю были сданы уже три дома, и решены проблемы, в общей сложности, 460 участников долевого строительства.

Расходы на завершение строительства проблемных объектов "Российский капитал" покрывает за счет реализации непроданных ранее квартир, а также привлечения инвестиций в новое строительство. Так, в Калининграде в микрорайоне "Новая Сельма" банк планирует строительство еще четырех домов на 290 тыс. квадратных метров жилья.

Обманутые дольщики

На начало 2016 года в Калининградской области числился 21 проблемный дом с 920 участниками долевого строительства. Сегодня в регионе остается решить вопрос еще по шести объектам, пять из которых, где есть случаи двойных продаж, представляют наиболее тяжелые случаи, рассказал Алиханов. "Строительство большинства оставшихся проблемных домов остановлено десять и более лет назад. Решить эти проблемы пытаются со времен губернаторства Георгия Бооса (возглавлял область с сентября 2005 года по сентябрь 2010 года - прим ТАСС)", - напомнил он. "Согласно действующему законодательству, если граждане не организуют кооператив, объекты должны быть реализованы с торгов. В таком случае дольщики смогут получить незаконченный строительством объект, выручить за который удастся максимум 10-20% от вложенных средств. Поэтому граждане добиваются, чтобы власть помогла достроить жилые комплексы", - уточнил врио губернатора.

Он отметил, что власти идут людям навстречу, понимая остроту проблемы. "В декабре были даны поручения внести поправки в региональное законодательство. Суть поправок: придумана "приманка" - например, компенсационный земельный участок для потенциальных инвесторов, которые выразят желание обеспечить пострадавших дольщиков квартирами. В настоящее время законопроект разработан, согласован в структурных подразделениях правительства и проходит экспертизу в прокуратуре", - уточнил он.

Проблема СУ-155

Холдинг "СУ-155" в 2015 году объявил о неспособности завершить строительные проекты в России из-за сложной экономической ситуации. Общий долг компании перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк, компания несет обязательства перед 40 тыс. дольщиками. В декабре 2015 года правительство РФ приняло решение о санации проблемного холдинга. Основным санатором стал госбанк "Российский капитал".

В зоне ответственности банка находятся 130 жилых объектов СУ-155. Согласно концепции по завершению строительства объектов застройщика, разработанной Минстроем РФ, проект рассчитан до конца 2018 года.

С 1 января 2017 года на базе российского Агентства по ипотечному жилищному кредитованию начал работу Фонд помощи дольщикам, однако пока не принимает взносы. Ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил, что фонд начнет принимать взносы девелоперов весной 2017 г.