ФАС на этой неделе внесет в правительство РФ проект по либерализации цен на газ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) на этой неделе направит в правительство проект изменений в постановление правительства о государственном регулировании цен на газ, предполагающие введение пилотных проектов по либерализации рынка газа в регионах РФ, сообщил ТАСС начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин.

"Мы на этой неделе должны направить в правительство проект изменений в постановление (о государственном регулировании цен на газ - прим. ред.), дальше будем ждать решения правительства. Проект не остановлен, мы им занимаемся, ищем варианты его запуска", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2017 году планируется реализовать пилотный проект по изменению госрегулирования цен на газ на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Тюменской области. На эти регионы приходится основная доля добычи газа в РФ. Больше всех добывает "Газпром", но "Новатэк" и "Роснефть" постепенно увеличивают свои доли, так как могут давать скидки к регулируемой цене, чего "Газпром" делать не может. ФАС планировала приступить к реализации проекта уже в марте текущего года.

Ранее замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин отмечал, что ФАС России может распространить эксперимент по либерализации цен на газ на ряд других регионов. По его словам, для реализации пилотного проекта в качестве рыночных индикаторов цен будут использоваться биржевые котировки, внебиржевые индексы цен и индексы зарубежных сопоставимых рынков. ФАС рассчитывает, что дерегулирование внутренних цен на газ произойдет в России уже в 2018 году.