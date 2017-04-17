Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС и Google заключили мировое соглашение

Экономика и бизнес
17 апреля, 16:09 дата обновления: 17 апреля, 17:01 UTC+3
В течение двух месяцев компания выплатит штраф в размере 438 млн рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Jeff Chiu

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Google по делу об Android. Соглашение заключено на срок 6 лет и 9 месяцев. Об этом заявил замглавы ФАС РФ Алексей Доценко на пресс-конференции.

"Таким образом, почти двухгодичное судебное противостояние закончилось. В рамках этого мирового соглашения мы попытались найти механизмы и подходы, которые позволят устранить вред конкуренции, который до этого наносился компанией Google", - отметил он.

Развитие событий

Акции "Яндекса" подорожали на 6% на фоне мирового соглашения ФАС и Google
"Яндекс": соглашение ФАС и Google может повлиять на такие же разбирательства в ЕС
Глава ФАС: соглашение с Google окажет положительный эффект на рынок

В рамках мирового соглашения Google должна устранить нарушения конкуренции, также стороны определили параметры дальнейших действий для восстановления конкуренции на рынке. При этом Google заплатит все штрафы в полном объеме - основной штраф 438 млн руб. и два штрафа по 500 тыс. руб. за неисполнение предписания.

Пока ФАС и Google не планируют пролонгировать это соглашение. "Мы сейчас не можем определить, что будет через шесть лет и какова будет доля компании Google - операционной системы Android. Но мы надеемся, что по окончанию шести лет конкурентные условия на рынке сохранятся, а если таковые будут нарушены, то ФАС России через шесть лет будет еще существовать, и будет принимать решения, чтобы конкуренцию восстановить", - отметил Доценко.

Стороны договорились, что отзовут иски, которые сейчас находятся в производстве, отметила замначальника правового управления ФАС Лариса Вовкивская.

"Также достигнуто соглашение, что Федеральная антимонопольная служба отзывает свое исковое заявление о принудительном исполнении предписания ФАС России, соответственно, компания Google отзовет свои иски об обжаловании определений", - пояснила она.

Детали соглашения

Мировое соглашение предусматривает, что Google на все время его действия отказывается от эксклюзивности свои приложений на устройствах с ОС Android в России. Американская корпорация также в течение всего срока действия мирового соглашения не будет ограничивать возможность предустановки приложений других компаний на новые Android-устройства и не будет стимулировать производителей ставить сервисы Google единственными по умолчанию.

Кроме того, Google обеспечит возможность выбора поисковой системы по умолчанию в своем браузере Chrome и в поисковом виджете как на будущих устройствах, так и на уже существующих.

После обновления браузера и поискового виджета пользователи смартфонов на Android увидят "окно выбора" с несколькими вариантами поисковой системы по умолчанию.

Google будет обязан в течение 60 дней рассмотреть заявки от других компаний на включение их поисковых систем в это "окно выбора" на существующих Android-устройствах.

Суть нарушения

В сентябре 2015 году ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и GoogleIreland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10) по жалобе "Яндекса". По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов. ФАС выдала Google предписание устранить нарушения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
2
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
3
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
4
Граждане 18 стран смогут приезжать на Дальний Восток РФ без виз
5
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
6
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама