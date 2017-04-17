ФАС и Google заключили мировое соглашение

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Google по делу об Android. Соглашение заключено на срок 6 лет и 9 месяцев. Об этом заявил замглавы ФАС РФ Алексей Доценко на пресс-конференции.

"Таким образом, почти двухгодичное судебное противостояние закончилось. В рамках этого мирового соглашения мы попытались найти механизмы и подходы, которые позволят устранить вред конкуренции, который до этого наносился компанией Google", - отметил он.

В рамках мирового соглашения Google должна устранить нарушения конкуренции, также стороны определили параметры дальнейших действий для восстановления конкуренции на рынке. При этом Google заплатит все штрафы в полном объеме - основной штраф 438 млн руб. и два штрафа по 500 тыс. руб. за неисполнение предписания.

Пока ФАС и Google не планируют пролонгировать это соглашение. "Мы сейчас не можем определить, что будет через шесть лет и какова будет доля компании Google - операционной системы Android. Но мы надеемся, что по окончанию шести лет конкурентные условия на рынке сохранятся, а если таковые будут нарушены, то ФАС России через шесть лет будет еще существовать, и будет принимать решения, чтобы конкуренцию восстановить", - отметил Доценко.

Стороны договорились, что отзовут иски, которые сейчас находятся в производстве, отметила замначальника правового управления ФАС Лариса Вовкивская.

"Также достигнуто соглашение, что Федеральная антимонопольная служба отзывает свое исковое заявление о принудительном исполнении предписания ФАС России, соответственно, компания Google отзовет свои иски об обжаловании определений", - пояснила она.

Детали соглашения

Мировое соглашение предусматривает, что Google на все время его действия отказывается от эксклюзивности свои приложений на устройствах с ОС Android в России. Американская корпорация также в течение всего срока действия мирового соглашения не будет ограничивать возможность предустановки приложений других компаний на новые Android-устройства и не будет стимулировать производителей ставить сервисы Google единственными по умолчанию.

Кроме того, Google обеспечит возможность выбора поисковой системы по умолчанию в своем браузере Chrome и в поисковом виджете как на будущих устройствах, так и на уже существующих.

После обновления браузера и поискового виджета пользователи смартфонов на Android увидят "окно выбора" с несколькими вариантами поисковой системы по умолчанию.

Google будет обязан в течение 60 дней рассмотреть заявки от других компаний на включение их поисковых систем в это "окно выбора" на существующих Android-устройствах.

Суть нарушения

В сентябре 2015 году ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и GoogleIreland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10) по жалобе "Яндекса". По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов. ФАС выдала Google предписание устранить нарушения.