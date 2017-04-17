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Росавиация привлечет "АэроМАШ" для контроля процедур авиабезопасности в Египте

Экономика и бизнес
17 апреля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Комапния обеспечивает авиабезопасность в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Росавиация может привлечь сотрудников АО "АэроМАШ - авиационная безопасность" (обеспечивает авиабезопасность в аэропорту Шереметьево) для контроля за процедурами обеспечения авиабезопасности в Египте. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой.

"Я знаю, что шел разговор о сотрудниках МАШ (АО "АэроМАШ), что их туда (в Египет - прим. ТАСС) направят", - сказал он.

В феврале правительство РФ одобрило протокол по авиабезопасности между Москвой и Каиром, подготовленный Минтрансом России. Российские и египетские авиакомпании смогут осуществлять полеты между двумя странами только при условии заключения соглашения об авиабезопасности со специальным российским юрлицом, следует из документа.

Как отмечается в документе, российское юридическое лицо возьмет на себя функции по контролю за авиабезопасностью. Работники этого юрлица будут привлекаться Росавиацией. Это юрлицо сможет контролировать процедуры обеспечения авиабезопасности в отношении воздушных судов, пассажиров, груза, багажа, почты, бортового питания и бортовых запасов, следующих на территорию РФ.

Конкретных сроков по возобновлению авиасообщения с Египтом на данный момент нет. Сроки возобновления полетов будут зависеть от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиабезопасности, уточняется в справке к распоряжению правительства. Решение о возобновлении авиасообщения между двумя странами будет принято руководством страны, говорится на сайте Минтранса.

В марте министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что Россия и Египет в целом согласовали итоговую версию протокола по авиабезопасности, который позволит двум странам возобновить авиасообщение.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

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