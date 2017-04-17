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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ЦБ завершит анализ целесообразности санации банка "Пересвет" до конца текущей недели. Об этом сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.
"Есть срок 24 апреля, это срок, когда истекает мораторий. Пока сейчас та информация, которая есть у всех в публичном поле, что кредиторам удалось договориться о конвертации, и мы сейчас изучаем объемы этих договоренностей, достаточна ли та сумма. Сумма конвертации чуть менее 70 млрд рублей", - сказал Поздышев.
Он подтвердил информацию о достижении кредиторами договоренности о конвертации долга "Пересвета" в облигации и сообщил, что ЦБ совместно с кредиторами ведет окончательные расчеты по возможным вариантам финансового оздоровления кредитной организации. "На этой неделе мы должны определиться", - сказал он.
После того, как будет известен объем конвертируемой задолженности, совет директоров Банка России примет решение о целесообразности выделения средств ЦБ.