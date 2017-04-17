Трехлетние полисы ОСАГО могут появиться не ранее 2018 г.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Поправки в страховое законодательство, предусматривающие введение трехлетних полисов ОСАГО и комплексных полисов автострахования (ОСАГО + каско), планируется внести на рассмотрение Госдумы в течение 2018 года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В течение следующего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Прошлой осенью Минфин разработал поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие разделение полисов ОСАГО на три вида - с лимитам 400-500 тыс. рублей, 1 млн и 2 млн рублей. Однако до рассмотрения в Госдуме они не дошли. Минфин не отказался от этой идеи, но планирует вернуться к ней позже, когда будут разрешены первоочередные вопросы кризиса в ОСАГО, рассказывал ТАСС источник, знакомый с планами ведомства.

Сейчас лимит по ОСАГО составляет 400 тыс. рублей за вред имуществу, 500 тыс. рублей - за вред жизни и здоровью. Полисы ОСАГО заключаются максимум на год.

ОСАГО и каско - два отдельных вида страхования. ОСАГО - обязательный полис, и покрывает вред, который держатель страховки причинил третьим лицам; каско - добровольный вид, защищает сам автомобиль от угона и повреждений.