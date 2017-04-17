Акции "Яндекса" подорожали на 6% на фоне мирового соглашения ФАС и Google

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Акции "Яндекса" на Московской бирже выросли в ходе торгов на 6,53% - до 1349 руб. за акцию. Рост акций происходит на фоне сообщений о том, что суд утвердил мировое соглашение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Google по делу об Android. Соглашение заключено на срок шесть лет и девять месяцев.
Кроме того, Google заплатит все назначенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России штрафы, а также выполнит предписание ведомства. Так, Google согласилась единовременно заплатить штраф в 438 млн руб., а также два штрафа по 500 тыс. руб., назначенные структурам американской корпорации - Google Inc. и Google Ireland Ltd. По закону все штрафы должны быть выплачены в течение двух месяцев, но в ФАС думают, что это произойдет быстрее.
При этом гендиректор "Яндекса" в России Александр Шульгин заявил журналистам о том, что мировое соглашение ФАС и Google может повлиять на разбирательства в отношении корпорации, которые сейчас идут в Евросоюзе.